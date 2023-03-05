Шольц сообщил, что ФРГ стала независимой от поставок газа, нефти и угля из России

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в интервью телеканалу CNN, что ФРГ стала независимой от поставок газа, нефти и угля из России, и это не привело ни к экономическому кризису, ни к дефициту энергоносителей.

«Мы обеспечили себе независимость от поставок газа, угля и нефти из России», — заявил политик.

Он добавил, что год назад было сложно представить, что Германия легко в экономическом отношении переживет отсутствие поставок российского газа в Германию и во многие части Европы.

По словам Шольца, ожидания многих не оправдались и в ФРГ не образовался экономический кризис, социальная нестабильность или нехватка топлива.

19 января глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер заявил, что Германия полностью диверсифицировала свою энергетическую инфраструктуру и перестала зависеть от российских энергоносителей.