Доцент РЭУ Валишвили предупредила о праве банка списать деньги со счета по решению суда

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Мери Валишвили сообщила в разговоре с агентством «Прайм», что иногда банки списывают денежные средства со счетов россиян без их ведома.

Она отметила, что такое поведение банка возможно в двух случаях: по решению суда или в соответствии с договором.

Чаще всего встречается первый вариант, для реализации которого порой достаточно даже судебного приказа, подчеркнула Валишвили.

Вместе с тем с февраля 2022 года банки обязаны оставлять на счетах россиян с долгами средства в размере прожиточного минимума. При этом если пункт о списании средств содержится в договоре, то согласие на него можно отозвать в любой момент, добавила эксперт.

Ранее специалист финансового маркетплейса «Сравни» Мария Дергачева рассказала, что неиспользуемый банковский счет стоит закрыть, так как можно потерять деньги даже при нулевом балансе.