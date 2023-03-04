Bloomberg: Россия вернулась к показателям объема импорта 2020 года

Объем российского импорта вернулся к значениям 2020 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата.

«Российский импорт в целом в значительной степени вернулся к довоенному уровню 2020 года», — указывается в статье.

По словам дипломата, РФ успешно справляется с санкционным давлением стран Запада, в том числе рестрикций, касающихся обеспечения безопасности, полупроводников и иных технологий, необходимых для проведения специальной военной операции на Украине.

В материале говорится, что анализ данных о торговле демонстрирует, что передовые микросхемы и интегральные схемы, произведенные в Европе, поставляются в Россию через третьи страны, такие как Турция, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Казахстан.

«Страны ЕС и G7 ввели несколько раундов санкций, чтобы ослабить Россию, но <...> реальное воздействие в некоторых областях пока не соответствует тому, на что могли надеяться чиновники», — заключается в публикации.

Ранее сообщалось, что Россия, несмотря на санкционное давление со стороны ЕС, восстановила уровень своего экспорта до показателей 2020 года.