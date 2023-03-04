Посол РФ в Китае: КНР занимает ниши российского рынка после ухода западных компаний

Посол России в Китае Игорь Моргулов заявил, что на данный момент имеются хорошие перспективы роста китайского экспорта в РФ, компании из КНР уже заполняют ниши российского рынка. Об этом он заявил в эфире Центрального телевидения Китая.

«По прошествии четырех месяцев своего пребывания в Пекине могу сказать, что российские продовольственные товары очень популярны среди китайцев, пользуются у них огромным спросом. Это по-настоящему радует», — сказал Моргулов в эфире китайского телевидения.

По его словам, имеются также перспективы наращивания экспорта сельскохозяйственных товаров в КНР. Дипломат добавил, что на данный момент Россия обеспечивает около двух процентов от всего китайского импорта сельхозпродукции, что по мнению Моргулова, является низким показателем.

«Уверен, что Россия могла бы поставлять гораздо больше товаров, в том числе продовольственных — это и масличные культуры, и зерно, и мясо, и продукция водного промысла, и многое другое», — отметил Моргулов.

1 марта РБК, ссылаясь на доклад «Развитие ЕАЭС 2022+: стратегические задачи и требования времени» Российского совета по международным делам (РСМД) писал, что Россия может переориентировать поставки своей продукции в дружественные ей страны на сумму в $37 млрд. Авторы доклада отметили, что основная часть поставок будет уходить в Китай ($16 млрд). При этом среди крупнейших рынков, куда РФ может направить свои товары, числится 15 стран.