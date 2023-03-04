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«Газпром» снизил прокачку газа через Украину на 5,3% — до 39,8 млн кубометров

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РИА «Новости»

Объем прокачки российского газа через территорию Украины в Европу на 4 марта 2023 года составит 39,8 млн кубометров. Эти объемы топлива поступят через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа», заявка через «Сохрановку» вновь была отклонена украинской стороной, приводит слова представителя энергетического холдинга «Газпром» ТАСС.

Для сравнения, накануне, 3 марта этот показатель составлял 42,4 млн кубов топлива. Таким образом, уровень прокачки газа снизился примерно на 5,3%, уточняется в материале.

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», — 39,8 млн кубометров на 4 марта. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена», — заявил представитель «Газпром».

3 марта биржевые цен на газ в Европе опустились до минимального с августа 2021 года значения — ниже $500 за тысячу кубометров. Таким образом, за последние три месяца рыночные котировки данного вида топлива снизились втрое. Одними из главных причин подобной динамики стали: высокий уровень накопленных запасов газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ), а также относительно благоприятные условия в течение зимнего отопительного сезона.

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