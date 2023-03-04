Экономист Белхароев предрек снижение цен на овощи и фрукты весной 2023 года

Традиционно в весенний период овощи и фрукты дорожают на внутреннем рынке России. Однако в текущем году данная тенденция не будет касаться продукции прошлогоднего урожая, так как продавцам необходимо как можно сокрее сбыть эти товары повседневного спроса, приводит слова доцента программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса» РУДН Хаджимурада Белхароева агентство «Прайм».

«Некоторые продукты весной традиционно дорожают, например, те же фрукты и овощи. Но это не касается прошлогоднего урожая — его как раз нужно поскорее продать, пока он имеет товарный вид», — заявил Белхароев.

По его словам, способствовать снижению цен на ряд важных продуктов питания может в том числе и государство. У российских властей для этого есть «множество рычагов», включая налоговые послабления.

2 марта генеральный директор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов заявил, что огурцы на территории России подешевеют в текущем месяце на 15%, а в апреле — на 30%. Подобная динамика будет обусловлена в том числе расширением объема производства на внутреннем рынке.