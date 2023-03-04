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РИА Новости: фирма из Германии отказала РФ в участии в выставке в Таиланде

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Павел Львов/РИА «Новости»

Немецкая организация Koelnmesse, чей сингапурский филиал является со-организатором, отказала компаниям из РФ в участии в таиландской международной продовольственной выставке THAIFEX – Anuga Asia 2023. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на торговое представительство России в Таиланде.

Мероприятие состоится в Бангкоке в конце мая текущего года.

«В соответствии с мерами и требованиями правительства Германии мы приостанавливаем сотрудничество с российскими экспонентами на наших выставках до дальнейшего уведомления», — уточнили в предпрятии.

Известно, что группа российских предприятий пищевой отрасли и потенциальных российских инвесторов направили соответствующую заявку, но был получен отказ.

Переписку между российскими компаниями и немецкой фирмой предоставило РИА Новости торгпредство РФ в Бангкоке с разрешения участвовавших в переписке россиян.

«Это выставка, которую ежегодно проводят официальные организации Королевства Таиланд по продвижению торговли», — уточнил торговый представитель России в Таиланде Юрий Лыжин.

На Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил России. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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