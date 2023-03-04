Объемы валютных депозитов россиян снизились в январе до минимальных с 2008 года $53,7 млрд

По итогам января 2023 года объемы валютных депозитов россиян достигли минимального значения за последние почти 15 лет — с 2008 года. За второй месяц зимы этот показатель упал до $53,7 млрд в денежном выражении, сообщает РИА Новости со ссылкой на статистические данные Центробанка (ЦБ).

По оценке валютного регулятора, снижение объемов валютных депозитов россиян наблюдается на внутреннем рынке РФ уже восьмой месяц подряд. На сей раз показатель в денежном выражении сократился еще на $452,3 млн (-0,8%), уточняется в заметке.

«Объем валютных депозитов россиян в январе продолжил снижение — до 53,7 миллиарда долларов <....> Это стало минимальным значением с декабря 2008 года, когда показатель находился на уровне 52,7 миллиарда долларов», — заключается в материале.

По итогам 2022 года объемы валютных депозитов россиян сократились на 40,1%, или на $36,3 млрд. При этом в прошлом январе темпы спада были более стремительными — тогда сокращение показателя составило 2,4%, или $2,14 млрд, поясняется в статье.

2 марта глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина заявила о продлении истекающих в текущем месяце валютных ограничений на внутреннем рынке России. В РФ будут пролонгированы сроки лимитов на снятие наличной валюты с банковских счетов и переводы средств за границу.