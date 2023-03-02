Набиуллина заявила о продлении истекающих в марте валютных ограничений

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила на встрече, организованной Ассоциацией банков России, что все истекающие в марте валютные ограничения будут продлены. Трансляция мероприятия велась на сайте ассоциации.

«Ограничения на движение капитала и валютные ограничения, эти меры были крайне важны для быстрой стабилизации ситуации. В течение года нам удалось отменить или смягчить многие из них. Но в будущем принципиальных изменений тех условий, которые есть сейчас, ждать не приходится, и поэтому ограничения будут сохраняться», — сказала она.

Набиуллина отметила, что в РФ будут продлены сроки лимитов на снятие наличной валюты с банковских счетов, переводы средств за границу и вывод средств нерезидентами из недружественных стран.

Ранее глава Центробанка Российской Федерации заявила, что финансовая система России хорошо показала себя на фоне санкций.