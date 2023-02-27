В России зафиксировали падение темпов жилищного строительства в два раза в январе

С начала 2023 года по всей России начало строиться в два раза меньше жилья, чем в предыдущие годы, из-за резкого падения спроса. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на подсчеты экспертов рынка.

В публикации отметили, что в январе 2023 года девелоперы по всей стране получили 192 разрешения на строительство (РНС) в общей сложности 2,51 млн кв. м жилья. Этот показатель, дающий представление о количестве выводимых на рынок новых проектов, оказался почти вдвое меньше, чем за тот же период 2021–2022 годов. Объем строящихся площадей уменьшился более чем на 19% год к году.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что на этапе котлована в январе реализовывалось чуть более 10 тыс. квартир, что на 16,1 п.п. ниже показателя годом ранее за тот же период. Все это происходит из-за того, что спрос со стороны покупателей резко сократился, отчего застройщики стали сбавлять активность. Причем ситуацию не спасло даже продление льготной ипотеки. Речь идет о том, что в январе по льготным было выдано кредитов на 134 млрд руб., что в три раза меньше показателя в декабре 2022 года.

Аналитики посчитали, что роста спроса не стоит ожидать до конца 2023 года. Если строительство новых объектов действительно резко сократится в этом году, то в 2026–2027 годах стоит ожидать серьезного уменьшения темпов ввода жилья в стране. Однако застройщики больше беспокоятся из-за затоваривания рынка, так как сейчас объемы продаваемого в России жилья разной степени готовности составляют 70 млн кв. м, то есть 66% от общего объема жилья, реализуемого на первичном рынке.

20 февраля газета «Известия» со ссылкой на данные девелоперов писала, что в начале 2023 года на российском рынке недвижимости сформировался новый виток удорожания строительства нового жилья. Прирост стоимости возведения объектов составил 5-10% из-за увеличения цен на стройматериалы и других факторов.