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Министр энергетики: отключений энергии на Украине больше не планируется

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Герман Галущенко/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что отключений энергии на Украине больше не планируется при условии отсутствия новых ударов по инфраструктуре. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, Украина смогла накопить резервы электроэнергии.

«Отключения будут использоваться только для ремонта», — отметил он.

11 февраля украинская энергетическая компания «Укрэнерго» предупредила, что аварийные отключения электроснабжения могут произойти в Хмельницкой, Житомирской и Киевской областях Украины, а также в самом Киеве. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что в Харькове уже введены аварийные отключения электроснабжения. Также компания сообщила о ночных обстрелах теплоэлектростанций и объектов магистральных сетей.

Также сообщалось, что власти Черновицкой области Украины ввели экстренные отключения света.

С 10 октября 2022 года Вооруженные силы России наносят удары по военным и энергетическим объектам Украины. Это было ответом, в частности, на взрыв на Крымском мосту, заявлял президент РФ Владимир Путин.

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