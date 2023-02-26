Министр энергетики: отключений энергии на Украине больше не планируется

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что отключений энергии на Украине больше не планируется при условии отсутствия новых ударов по инфраструктуре. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, Украина смогла накопить резервы электроэнергии.

«Отключения будут использоваться только для ремонта», — отметил он.

11 февраля украинская энергетическая компания «Укрэнерго» предупредила, что аварийные отключения электроснабжения могут произойти в Хмельницкой, Житомирской и Киевской областях Украины, а также в самом Киеве. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что в Харькове уже введены аварийные отключения электроснабжения. Также компания сообщила о ночных обстрелах теплоэлектростанций и объектов магистральных сетей.

Также сообщалось, что власти Черновицкой области Украины ввели экстренные отключения света.

С 10 октября 2022 года Вооруженные силы России наносят удары по военным и энергетическим объектам Украины. Это было ответом, в частности, на взрыв на Крымском мосту, заявлял президент РФ Владимир Путин.