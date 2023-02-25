Национальная ассоциация цветоводов: весной россияне останутся без голландских тюльпанов

Весной 2023 года в ассортименте цветочных магазинов будет небольшое количество тюльпанов из Нидерландов. Большая часть ассортимента будет представлена российской продукцией, а импортная будет стоить значительно дороже, приводит слова главы Национальной ассоциации цветоводов Алексея Антипова приводит «Российская газета».

При этом схожая ситуация наблюдалась на российском цветочном рынке наблюдалась на протяжении последних 5-7 лет. По этой причине сокращение ассортимента импортных тюльпанов никак не связано с международными санкциями западных стран против РФ, уточнил он.

«Почти все тюльпаны в этом году будут российского производства. Импортных тюльпанов будет мало, а стоить они будут значительно дороже. В этом сегменте цветочной отрасли действительно произошло импортозамещение. В России можно насчитать несколько сотен производителей тюльпанов — это достаточно выгодный малый бизнес», — заявил Антипов.

22 февраля председатель Национальной ассоциации цветоводов Алексей Антипов заявил, что российские цветоводы попросили провести антидемпинговое расследование из-за ввоза дешевых цветов на внутренний рынок РФ. За последнее время участился ввоз данной продукции по низким ценам из африканских и латиноамериканских стран, включая Кению и Эквадор.