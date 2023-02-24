Страны G7 заявили о намерении сохранять финансовые каналы с РФ для важных транзакций

Государства «Большой семерки» (G7) заявили, что намерены сохранять финансовые каналы с Россией для осуществления важных транзакций, однако будут применять новые меры против финансовых учреждений РФ. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам онлайн встречи лидеров стран G7, опубликованном на сайте Белого дома.

«Координируя усилия по сохранению финансовых каналов для осуществления важнейших операций, мы будем нацеливаться на дополнительные российские финансовые учреждения, чтобы предотвратить обход наших мер», — сказано в заявлении.

Ранее стало известно, что главы государств, входящих в Группу семи, заявили о намерении усиливать санкции против России в связи с проведением ей спецоперации.

Также, согласно заявлению, лидеры G7 пообещали не позволять РФ находить способы обхода ограничений.