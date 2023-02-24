Специалист Артемьева перечислила финансовые операции, которые попадут под подозрение банка

Есть определенные финансовые операции, которые банк может счесть сомнительными и заблокировать счет. Об этом RT заявила операционный директор финтех-платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева.

«В список подозрительных действий входят более 30 операций в день, проведенных клиентами, операции по зачислению безналичных средств между физлицами в объеме более 100 тыс. рублей в день или 1 млн рублей в месяц, менее минуты между зачислением средств и их списанием, отсутствие платежей в пользу юрлиц, обеспечивающих жизнедеятельность», — отметила Артемьева.

По ее словам, чаще всего клиенты банка могут попасть под блокировку или разбирательство в том случае, если они собирают сразу совокупность этих подозрительных операций. В целом же, по закону банки обязаны проверять любые операции, если их сумма выше 600 тыс. рублей.

Она добавила, что банк может подозревать еще те операции, когда клиент выводит несколько крупных сумм подряд в разные счета или переводит средства на адреса, которые уже скомпрометировали себя в качестве сомнительных. Поэтому, если банк заблокировал счет для разбирательства, лучше представить все подтверждающие документы. А еще лучше, можно заранее предупреждать банк о будущих крупных операциях.

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