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Премьер Японии заявил, что новые санкции против РФ затронут третьи страны

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Японский премьер-министр Фумио Кисида заявил, что Япония, председательствующая в G7 в 2023 году, намерена предложить новые санкции в отношении РФ, которые затронут третьи страны. Об этом сообщает ТАСС.

«Что касается санкций в отношении России, хочу в рамках G7 обозначить новый подход к ограничениям», — сказал он.

Кисида подчеркнул, что будет добиваться от третьих стран прекращения военной поддержки Российской Федерации. При этом он не уточнил, о каких странах идет речь.

24 февраля власти Великобритании ввели очередные санкции в отношении российских банков, представителей власти и крупного бизнеса России. Также сообщалось, что глава Министерства иностранных дел Новой Зеландии Наная Махута заявила о новых санкциях в отношении российских политических деятелей, военных и предпринимателей. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что его правительство решило ввести новые санкции против 90 граждан России и 40 российских организаций.

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Санкции против России
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