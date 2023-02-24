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Bloomberg: у иностранцев в Москве застряли миллиарды долларов

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В Москве из-за санкций накапливаются миллиарды долларов, недоступные для иностранных владельцев. Об этом пишет Bloomberg.

Агентство отмечает, что речь идет о дивидендах по акциям, выплате процентов по облигациям и другим активам, с которыми иностранные инвесторы не расстались до 24 февраля прошлого года.

Подчеркивается, что юридически деньги принадлежат крупным инвестиционным компаниям, среди которых JPMorgan Asset Management и Schroders Plc, однако в частных разговорах инвесторы склоняются к тому, что деньги вернуть не удастся.

В GAM Investment Management сообщили, что о застрявших активах иностранцам «следует забыть». При этом часть инвесторов все-таки ищут легальные пути, чтобы вернуть свои средства.

Ранее пресс-секретарь государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш заявил, что швейцарские банки не могут использовать для своих целей замороженные в стране российские деньги. До этого Швейцария подтвердила, что не существует юридических оснований для передачи Украине замороженных активов России. К соответствующему выводу пришла рабочая группа под руководством Федерального управления юстиции (FJU) Швейцарии.

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