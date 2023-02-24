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Премьер Австралии анонсировал санкции против ряда российских граждан и организаций

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ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Правительство Австралии решило ввести новые санкции против 90 граждан России и 40 российских организаций. Об этом сообщается в заявлении премьер-министра страны Энтони Альбанезе, передает ТАСС.

Согласно заявлению австралийского премьера, в санкционный список будут внесены «российские министры, ответственные за энергетику, природные ресурсы, промышленность, образование, труд, миграцию и здравоохранение, а также граждане и организации, имеющей экономическое и стратегическое значение для России».

В сообщении Альбанезе отмечается, что правительство страны также объявляет о дополнительной военной помощи Украине, в которую войдут разведывательные беспилотные летательные аппараты.

Ранее сообщалось, что Австралия предоставит Украине беспилотники в рамках пакета помощи на $33 млн. Федеральное правительство передаст Киеву «беспилотные воздушные системы» в рамках соответствующего пакета.

Министр обороны Австралии Ричард Марлес заявил, что эта поддержка обеспечит возможности разведки, наблюдения и рекогносцировки на поле боя для Вооруженных сил Украины.

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