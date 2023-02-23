Премьер Украины назвал стоимость восстановления страны

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что для восстановления страны понадобится порядка 150 млн гривен ($4 млрд). Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

«Призвал руководителей областных военных администраций как можно быстрее наработать проекты для восстановления. В целом у Украины есть в наличии и обещанных средств на восстановление на сумму около 150 миллиардов гривен», — сказал Шмыгаль.

По его словам, приоритет украинских властей заключается в восстановлении энергетики, жилья, критической инфраструктуры, разминировании и поддержке бизнеса. Шмыгаль добавил, что к восстановлению Украины приступят весной.

Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль утверждал, что Украина ведет переговоры об увеличении возможностей импорта электроэнергии из ЕС. По словам Шмыгаля, также стороны рассмотрели вопрос восстановления энергетической инфраструктуры Украины.

10 октября ВС РФ начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост.