Bloomberg: страны G7 создадут инструмент для координации санкций против России

Страны «Большой семерки» (G7) планируют создать новый инструмент для координации применения антироссийских санкций. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Согласно материалу агентства, упомянутый инструмент предварительно назван механизмом координации правоприменения. Уточняется, что с его помощью страны будут обмениваться данными в отношении любых государств и компаний, подозреваемых в «пособничестве» действиям России на Украине путем уклонения от санкций или их «подрыву».

Как отметил один из источников Bloomberg, США обеспокоены соблюдением уже принятых против России ограничений.

Ранее агентство Reuters сообщало, что послы стран Евросоюза не смогли согласовать десятый пакет санкций против России. По информации агентства, у ЕС остались несколько нерешенных вопросов по каучуку и обязательствам по отчетам о российских активах в Европе.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признал наличие разногласий внутри ЕС касательного нового, десятого пакета санкций в отношении России, однако заявил, что ограничительные меры согласуют к 24 февраля.