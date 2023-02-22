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Reuters сообщило о причинах разногласий в ЕС по санкциям против России

Reuters: послы ЕС не договорились о каучуке и отчетах об активах РФ при обсуждении санкций

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Владимир Сергеев/РИА «Новости»

Дипломаты стран Евросоюза в ходе обсуждения антироссийских санкций не смогли договорится по теме каучука и обязательствам по отчетам о российских активах в Европе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Есть несколько нерешенных вопросов, включая каучук и обязательства по предоставлению отчетов об активах РФ в Европе», — сказано в материале агентства.

Ранее сообщалось, что послы стран Евросоюза не смогли согласовать десятый пакет санкций против России, поскольку у них остались несколько нерешенных вопросов.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признал наличие разногласий внутри ЕС относительно нового пакета санкций в отношении России, однако заявил, что ограничительные меры согласуют к 24 февраля.

До этого на сайте Евросоюза появилось заявление о том, что ЕС предлагает расширить запрет на экспорт ряда российских промышленных товаров на сумму более €11 млрд.

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