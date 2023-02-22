Правительство Швейцарии анонсировало сумму поддержки Украины в 2023 году

Швейцарское правительство (Федеральный совет) планирует в 2023 году выделить 114 млн франков (более $123 млн) в качестве поддержки Украине. Об этом информирует пресс-служба правительства Швейцарии.

«Федеральный совет запрашивает немедленное выделение нового пакета помощи Украине», — говорится в сообщении.

Помимо того, правительство Швейцарии намерено направить 26 миллионов франков (более $28 млн) Молдавии.

«Федеральный совет убежден, что поддержка Украины должна продолжаться», — заключается в сообщении.

Ранее агентство Reuters сообщало, что власти Швейцарии близки к тому, чтобы отказаться от нейтрального статуса в вопросах поставок оружия Украине.

Впоследствии посол Швейцарии в Киеве Клод Вайлд признал, что Берн больше не придерживается нейтральной позиции с точки зрения конфликта на Украине.