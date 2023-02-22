ЦБ ограничит распространение схем кредитования в рамках льготной ипотеки от застройщика

Центробанк в среду заявил, что по-прежнему намерен ограничить распространение в России схем кредитования по программам льготной ипотеки от застройщика. Это следует из сообщения регулятора, опубликованного на его сайте.

«Первоочередной механизм – повышение уровня резервирования по таким кредитам. Резервы составят вплоть до 50% по кредитам, полная стоимость которых значительно ниже рыночного значения», — говорится в сообщении.

В докладе ЦБ по этой теме говорится, что ставки по кредитам по этим программам являются «экстремально низкими».

«Экстремально низкие ставки достигаются за счет завышения стоимости квартиры для покупателя-заемщика и выплаты застройщиком банку этой разницы в составе комиссии для компенсации его выпадающих доходов. А также — за счет использования субсидируемой ставки от государства», — следует из доклада регулятора.

Также Банк России с 1 мая 2023 года увеличил макропруденциальные надбавки для высокорискованных ипотечных кредитов, в первую очередь в сегменте ипотеки по договорам участия в долевом строительстве.

Регулятор уточнил, что дополнительно рассматривает возможность применения повышенных надбавок по таким кредитам в течение года после ввода дома в эксплуатацию.

«При дальнейшем распространении «нестандартных» схем, которые приводят к росту стоимости жилья и подвергают заемщиков рискам, ЦБ готов инициировать поправки в законодательство, чтобы исключить недобросовестные практики», — отмечается в сообщении ЦБ.

21 февраля агентство РИА Новости сообщило , что в России подорожала ипотека в рамках совместных программ кредитования застройщиков и банков. Если в декабре 2022 года ставки по таким займам были фактически нулевыми – 0,01% и 0,1%, то уже в конце прошлого года они повысились до 3% годовых.