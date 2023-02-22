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Зеленский поручил разработать маркировку товаров иностранных компаний, работающих в РФ

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Ukrainian Presidential Press/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству страны проработать варианты маркировки товаров иностранных компаний, которые помимо украинского рынка работают и на российском. Поручение опубликовано на сайте представительства Зеленского.

Ранее на сайте Зеленского была размещена петиция, в которой указывалось, что в то время как большинство иностранных компаний сохраняют свое присутствие на российском рынке, на украинском рынке они остаются лидерами в своем секторе. В петиции предлагается обязать такие компании маркировать товары, ввозимые на Украину, специальной этикеткой.

Зеленский поручил украинскому премьеру Денису Шмыгалю проработать поднятые в петиции вопросы согласно имеющимся компетенциям, о чем говорится в ответе президента на эту петицию.

До этого опубликованная на сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского петиция о переименовании России в Московию набрала необходимое для ее официального рассмотрения количество голосов. Соответствующий документ зарегистрировали в конце ноября 2022 года. Авторы инициативы выступают за изменение названий «Россия» и «Российская Федерация» на «Московия» и «Московская Федерация» и всех производных на вариации слова «Московия».

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