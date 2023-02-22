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Темпы роста рынка онлайн-продаж продуктов в РФ замедлятся до 4% в первом квартале 2023 года

Онлайн-продажи продуктов в РФ вырастут на 4% в первом квартале за счет скидок и бонусов

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Темпы роста онлайн-продаж продуктов питания в России замедляются, и по итогам первого квартала 2023 года оборот может подняться всего на 4% по сравнению с прошлогодним показателем. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на прогнозы аналитиков Infoline.

По итогам первого квартала 2023 года онлайн-продажи продуктов питания в России вырастут минимум на 4% год к году, но останутся меньше уровня четвертого квартала 2022 года в 182 млрд руб. В первом квартале 2022 года, по оценкам аналитиков, оборот рынка e-grocery был 163 млрд руб. во втором — 138 млрд руб., в третьем — 142 млрд руб., в четвертом — 182 млрд руб. В годовом выражении по итогу прошлого года темпы роста рынка сократились со 130% до 30%.

Аналитики компании посчитали, рынок сильно вырос по итогам четвертого квартала 2022 года из-за роста инвестиций в маркетинг и увеличения доли промо у крупнейших игроков. Кроме того, внимание потребителей привело к большему развитию канала маркетплейсов.

Участники рынка добавили, что работали над удобством своих сервисов, расширяя ассортимент продуктов и линейку собственной продукции. Кроме того, у некоторых рост продаж был поддержан увеличением площадей складской инфраструктуры. Эксперты рынка указали, что покупатели очень чувствительны к изменению цен, поэтому промо-акции маркетинговые бонусы будут основными драйверами рынка.

В середине декабря «Коммерсантъ», ссылаясь на данные аналитиков Infoline писал, что темпы роста рынка доставки в Московском регионе в 2023 году замедлятся до 40% по сравнению с более чем 50% в прошлом году, и по стране – до 44%.

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