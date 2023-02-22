Постпред Британии в ООН Фиппс заявил, что Лондон осуждает диверсию на «Северном потоке»

Постоянный представитель Великобритании в ООН Томас Фиппс заявил, что Соединенное Королевство осуждает диверсию на «Северном потоке» и поддерживает расследование Германии, Швеции и Дании. Об этом сообщает РИА Новости.

«Великобритания осуждает акты диверсии, направленные против газопровода «Северный поток», — сказал Фиппс.

Он также добавил, что Британия приветствует письмо Дании, Швеции и Германии, информирующее государства — члены ООН о том, что расследование продолжается.

22 февраля Небензя заявлял, что обсуждения проекта российской резолюции по расследованию диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» в Совбезе организации продолжаются.

Ранее он же говорил, что расследование Дании, Швеции и Германии обстоятельств диверсии на «Северном потоке» нацелено на то, чтобы замести следы и выгородить Соединенные Штаты.

Накануне первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщал, что представители западных стран не дали провести инициированное российской стороной заседание Совета Безопасности, посвященное ситуации вокруг «Северных потоков», в «удобное» для делегации РФ время.