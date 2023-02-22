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Небензя: стоявшие за диверсией на «Северном потоке» страны должны компенсировать ущерб

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Danish Defence Command/Forsvaret Ritzau Scanpix/Reuters

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что страны, которые стоят за диверсией на «Северном потоке» должны компенсировать ущерб пострадавшим государствам. Об этом сообщает РИА Новости.

«Шанс на то, что она наступит, чрезвычайно велик, если виновные за подрыв «Северного потока» не будут найдены и не понесут соответствующего наказания, а страны, которые за этим стояли, не компенсируют пострадавшим государствам понесенный ущерб так, как это предусматривается международным правом», — отметил он.

22 февраля Небензя заявлял, что обсуждения проекта российской резолюции по расследованию диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» в Совбезе организации продолжаются.

Ранее он же говорил, что расследование Дании, Швеции и Германии обстоятельств диверсии на «Северном потоке» нацелено на то, чтобы замести следы и выгородить Соединенные Штаты.

Накануне первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщал, что представители западных стран не дали провести инициированное российской стороной заседание Совета Безопасности, посвященное ситуации вокруг «Северных потоков», в «удобное» для делегации РФ время.

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