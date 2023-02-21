В Германии подсчитали, что ситуация на Украине обошлась миру в $1,6 трлн в 2022 году

Ситуация на Украине обошлась миру в $1,6 трлн в 2022 году. Об этом написала газета Rheinische Post со ссылкой на выдержки из доклада Немецкого экономического института (IW).

По словам автора доклада Михаэля Гремлингена, экономические показатели в 2022 году оказались на $1 600 млрд ниже, чем были бы без российской спецоперации на Украине.

Конфликт оказал влияние на объемы производств, цепочки поставок товаров, рост цен на энергоносители. Вследствие этого повысилась инфляция и снизилась покупательская способность людей.

В 2023 году мировая экономика может потерять в $1 трлн по этой же причине. Подсчеты ввели на основе данных Международного валютного фонда (МВФ).

На прошлой неделе журнал Nature Energy написал, что повышение цен на энергоносители в мире может спровоцировать нищету около 141 млн человек.

В тот же период агентство Bloomberg сообщило о прогнозируемом снижении объема ВВП Швеции по итогам 2023 года. Королевство станет единственной страной Евросоюза, которая столкнется с падением объема валового внутреннего продукта.