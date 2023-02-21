«Ъ»: импортеры тяжелой техники столкнулись с проблемами при доставке грузов с Дальнего Востока

Импортеры тяжелой техники и оборудования столкнулись с трудностями при доставке грузов с территории российского Дальнего Востока. Местные порты не справляются с повышенным спросом на перевозку станков, производственных линий, энергооборудования и тяжелой спецтехники в связи с прекращением поставок данной продукции из европейских стран, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

«Значительно увеличилось число запросов на расчет перевозки станков (преимущественно токарных и для лазерной резки), производственных линий (для маслобойных заводов), трансформаторов, буровых, сельскохозяйственной и строительной техники, медицинского и упаковочного оборудования, оборудовании для полиграфии. С марта 2022 года рост составил 50%», — пояснили в логистической компании «Альфа Транзит».

Учредитель VIG Trans Игорь Ребельский также указал на рост спроса на перевозки различных видов спецтехники. Однако, по его оценке, прирост оказался менее значительным — около 35% в сравнении с показателем за 2020 год. В то же время генеральный директор компании «Негабаритика» Вячеслав Бородин оценил рост спроса на перевозку грузов из портов Дальнего Востока в 400%.

«Спрос занчительно вырос прежде всего на перевозку техники: седельные тягачи, самосвалы, строительную технику, и в меньшей степени — на оборудование», — заключил Бородин.

4 февраля ТАСС со ссылкой на генеральное консульство России в Харбине сообщило, что январь текущего года стал рекордным месяцем по объему перевозок грузов на российско-китайской границе. Во многом росту товарооборота двух стран способствовали международные санкции, введенные западными странами против Москвы.