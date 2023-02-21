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РИА Новости: объем переводов физлиц из России в страны СНГ в 2022 году вырос в 2,5 раза

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Depositphotos

Объем денежных переводов со стороны россиян в Казахстан, Армению, Киргизию, Грузию и Узбекистан вырос в 2022 году относительно 2021 года в 2,5 раза, до $24 млрд. Об этом написало агентство РИА Новости, которое проанализировало данные Центральных банков этих государств.

Абсолютным лидером по сумме переводов по итогам 2022 года стал Узбекистан. Туда российские физические лица перевели $14,5 млрд, что больше показателя 2021 года в 2,6 раза.

С точки зрения темпов роста лидером стал Казахстан. В республику отправили $773 млн, что больше по сравнению с 2021 годом в шесть раз. На втором месте Грузия, куда перевели по итогам прошлого года $2 млрд. Показатель оказался выше в пять раз.

Почти так же активно рос объем переводов в Армению. Относительно 2021 года сумма выросла в четыре раза, до $3,6 млрд. Переводы в Киргизию за год составили $2,78 млрд, В 2021 году россияне перевели туда $2,69 млрд.

Во второй половине января издание РБК сообщило, что денежные переводы из России в Казахстан, Грузию, Узбекистан, Армению и Киргизию достигли рекордных объемов по итогам прошлого года.

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