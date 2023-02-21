Bloomberg: экспорт нефти из России в КНР превысил установленный в апреле 2020 года рекорд

Экспорт сырой нефти и мазута из России в Китай в январе достиг самого высокого уровня с начала спецоперации на Украине и превысил рекорд 2020 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

«Согласно данным Kpler на 20 февраля, общий экспорт нефти и мазута из России в Китай в прошлом месяце достиг 1,66 млн баррелей в день. Это больше, чем предыдущий рекорд, установленный в апреле 2020 года, когда азиатская страна выходила из своих первоначальных ограничений, связанных с вирусом. Потоки сырой нефти и конденсата выросли до 1,52 млн баррелей в день, что чуть меньше рекорда, установленного почти три года назад», — говорится в материале.

Кроме того, по информации аналитической компании, рекордного уровня в прошлом месяце также достиг экспорт в КНР прямогонного мазута и мазута с высоким содержанием серы (около 142 тыс. баррелей в день).

Как отмечает агентство, рост спроса у Китая свидетельствует о том, что восстановление экономики страны ускоряется и это должно оказывать влияние на мировые цены на нефть.

Ранее сообщалось, что Россия перехватила первенство по поставке нефти в Китай у Саудовской Аравии.