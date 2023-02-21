Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Bloomberg: экспорт нефти из России в КНР превысил установленный в апреле 2020 года рекорд

close
100%
Dmitry Lovetsky/AP

Экспорт сырой нефти и мазута из России в Китай в январе достиг самого высокого уровня с начала спецоперации на Украине и превысил рекорд 2020 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

«Согласно данным Kpler на 20 февраля, общий экспорт нефти и мазута из России в Китай в прошлом месяце достиг 1,66 млн баррелей в день. Это больше, чем предыдущий рекорд, установленный в апреле 2020 года, когда азиатская страна выходила из своих первоначальных ограничений, связанных с вирусом. Потоки сырой нефти и конденсата выросли до 1,52 млн баррелей в день, что чуть меньше рекорда, установленного почти три года назад», — говорится в материале.

Кроме того, по информации аналитической компании, рекордного уровня в прошлом месяце также достиг экспорт в КНР прямогонного мазута и мазута с высоким содержанием серы (около 142 тыс. баррелей в день).

Как отмечает агентство, рост спроса у Китая свидетельствует о том, что восстановление экономики страны ускоряется и это должно оказывать влияние на мировые цены на нефть.

Ранее сообщалось, что Россия перехватила первенство по поставке нефти в Китай у Саудовской Аравии.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть