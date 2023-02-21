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«Ъ»: российские производители электроники призвали ввести пошлины на ввоз смарт-карт

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Российские производители электроники и полупроводников призвали ввести пошлины на ввоз смарт-карт (SIM-карты, банковские и транспортные карты) в размере 50-100% для защиты от конкурентов из Китая. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Автономная некоммерческая организация «Телекоммуникационные технологии» обратилась с соответствующим письмом в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. В документе прописано, у российских производителей карт есть производственные мощности, которые могут удовлетворить потребности клиентов. Сейчас пошлины на ввоз готовых смарт-карт нет, а на компоненты составляет в среднем 7%, что ставит российские компании «в заведомо проигрышные условия».

По словам собеседника газеты, участники рынка опасаются экспансии в России китайских производителей смарт-карт. Разница цены китайской карты и российской с импортным чипом может достигать 500%. Источник издания считает, что выход китайских производителей на рынок России «убьет российских производителей карт», что в дальнейшем приведет к увеличению цен и риску банкротства отечественных компаний.

Ранее сообщалось, что в России постепенно начнут внедрять электронные паспорта. Новый документ протестируют в трех регионах – в Москве, Подмосковье и Татарстане. При этом гражданам, получившим электронное удостоверение личности, аннулируют бумажный паспорт.

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