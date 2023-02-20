Мантуров: товарооборот между Россией и ОАЭ в 2022 году вырос на 68% до рекордных $9 млрд

Вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что по итогам прошлого года товарооборот между Россией и Объединенными арабскими эмиратами (ОАЭ) составил рекордные $9 млрд, увеличившись на 68%. Слова Мантурова передает агентство РИА Новости.

«Партнерство между нашими странами развивается по нарастающей. По нашим данным, в 2022 году товарооборот между Россией и ОАЭ вырос на 68% и достиг $9 млрд», — сказал Мантуров.

Он подчеркнул, что уровень товарооборота между Россией и ОАЭ является рекордным в отношениях стран.

Мантуров уточнил, что объем поставок из России в ОАЭ по итогам прошлого года составил $8,5 млрд, он вырос на 71%. А объем арабского экспорта в РФ вырос на 6% до $0,5 млрд. По словам Мантурова, ОАЭ сохранили свое лидерство среди стран арабского мира по объему товарооборота с РФ.

11 февраля Мантуров в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что РФ нарастила объем экспорта обработанной древесины в страны Северной Африки, Ближнего Востока, Средней и Юго-Восточной Азии. Речь идет о продаже за границу, в том числе пиломатериалов, фанеры, бумаги, картона, целлюлозы.