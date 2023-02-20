Глава МИД Турции Чавушоглу объяснил рост товарооборота с Россией трехкратным ростом цен на газ

Рост двустороннего товарооборота Турции и России во многом был обусловлен увеличением биржевых цен на природный газ. Большая часть торговли Анкары и Москвы по-прежнему ориентирована на куплю-продажу различных энергетических ресурсов, приводит слова главы Министерства иностранных дел (МИД) республики Мевлюта Чавушоглу ТАСС.

«Действительно, наш торговый оборот с Россией вырос, но 60% его заключается в покупке энергоресурсов. К сожалению, из-за войны (на Украине — «Газета.Ru») цена на газ выросла в три раза. И поэтому вырос объем торгового оборота», — заявил Чавушоглу в ходе выступления на пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

5 февраля агентство Anadoly со ссылкой на сообщение пресс-службы Ассамблеи экспортеров Турции сообщило, что Россия и Германия стали лидерами по объемам импорта турецкой продукции по итогам января 2023 года.

Москва в основном закупала у Анкары изделия из кожи, химикаты, автомобили и различное технологическое оборудование. На эти категории Россия потратила $273,2 млн. Берлин же сконцентрировался на импорте готовой одежды, промышленности и устройств для кондиционирования воздуха. Затраты ФРГ на закупки данных видов продукции составили $776,5 млн.