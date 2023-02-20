Постпреды ЕС планируют согласовать десятый пакет санкций против России 22 февраля

Постоянные представители стран Евросоюза планируют окончательно согласовать десятый пакет санкций против России на заседании 22 февраля, передает РИА Новости.

Заседание намечено на 10.45 (12.45 мск).

В повестке дня указано согласование новых экономических и персональных ограничений для предварительного обсуждения. В случае единогласного одобрения представителями всех стран-членов ЕС пакет будет считаться утвержденным, далее последует техническая процедура оформления, а затем новые рестрикции будут опубликованы в официальном журнале ЕС и вступят в силу.

Ранее на сайте ЕС было опубликовано заявление, в котором сообщалось, что ЕС предлагает расширить запрет на экспорт ряда российских промышленных товаров на сумму более €11 млрд, «чтобы лишить российскую экономику критически важных технологий», а также еще больше ограничить экспорт товаров двойного назначения и товаров передовых технологий. В ЕС заявили, что это будут «самые жесткие» рестрикции, когда-либо введенные Евросоюзом.

Reuters со ссылкой на свои источники в Брюсселе сообщало, что очередной пакет ограничений готовят к 24 февраля.