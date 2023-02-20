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Постпреды ЕС планируют согласовать десятый пакет санкций против России 22 февраля

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Global Look Press

Постоянные представители стран Евросоюза планируют окончательно согласовать десятый пакет санкций против России на заседании 22 февраля, передает РИА Новости.

Заседание намечено на 10.45 (12.45 мск).

В повестке дня указано согласование новых экономических и персональных ограничений для предварительного обсуждения. В случае единогласного одобрения представителями всех стран-членов ЕС пакет будет считаться утвержденным, далее последует техническая процедура оформления, а затем новые рестрикции будут опубликованы в официальном журнале ЕС и вступят в силу.

Ранее на сайте ЕС было опубликовано заявление, в котором сообщалось, что ЕС предлагает расширить запрет на экспорт ряда российских промышленных товаров на сумму более €11 млрд, «чтобы лишить российскую экономику критически важных технологий», а также еще больше ограничить экспорт товаров двойного назначения и товаров передовых технологий. В ЕС заявили, что это будут «самые жесткие» рестрикции, когда-либо введенные Евросоюзом.

Reuters со ссылкой на свои источники в Брюсселе сообщало, что очередной пакет ограничений готовят к 24 февраля.

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