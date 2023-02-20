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Народный банк Китая снова сохранил ключевую ставку рефинансирования на уровне 3,65%

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Chan Long Hei/Keystone Press Agency/Global Look Press

Банк Китая сохранил уровень ключевой ставки рефинансирования — годовую ставку кредитования для первоклассных заемщиков (LPR) — на уровне 3,65%. Информацию об этом опубликовала пресс-служба регулятора на своем сайте.

Годовую LPR, в августе 2019 года ставшую новым бенчмарком (эталонным индикатором) кредитования, оставляли неизменной с апреля 2020 года по декабрь 2021 года — на уровне 3,85%. В декабре 2021 года показатель понизили до 3,8%, в январе 2022 года — до 3,7%, затем до 3,65% в августе и дальше не меняли ставку LPR.

Народный банк Китая в конце августа 2019 года запустил реформу ключевой ставки в качестве оказания помощи компаниям в снижении их затрат по займам. Регулятор изменил ставку-ориентир для кредитов, выдаваемых банками. Кредитные организации стали опираться на LPR в качестве ориентира для расчета плавающих кредитных ставок, а не базовую банковскую кредитную ставку.

В первой половине января пресс-служба Банка Китая сообщила, что после увеличения золотых резервов в ноябре 2022 года на 32 тонны объемы скупки золота в декабре нарастили еще на 32 тонны. Общий объем запасов драгоценного металла в КНР к началу 2023 года превысил 2 тыс. тонн.

В начале января Народный банк Китая повысил курс жэньминьби (официальное название юаня) на 647 пунктов, до 6,8265 юаня за доллар.

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