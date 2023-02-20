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Путин разрешил голландской Mammoet продать бизнес в России китайской компании

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Голландский перевозчик тяжелых грузов по воде и суше Mammoet получил разрешение на продажу своего российского бизнеса. Распоряжение об этом подписал президент России Владимир Путин.

100% долей в ООО «Маммут Рус» у Mammoet Europe Holding В.V. и Mammoet Holding B.V. купила китайская Ashburn Offshore Engineering Со., Ltd. из города Тяньцзинь.

По информации агентства «Интерфакс», выручка ООО «Маммут Рус» в 2021 году составила 6,7 млрд руб., чистая прибыль — 2 млрд руб.

В Mammoet заявили о прекращении инвестиций и экспорта на территорию России в апреле 2022 года.

В первой половине августа российский лидер подписал указ, запрещающий компаниям из недружественных стран выходить из совместных с Россией проектов в финансовой и топливно-энергетической отраслях.

На прошлой неделе агентство Reuters со ссылкой на сообщение представителя австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International написало, что американский Минфин запустил расследование в отношении организации из-за ее работы на территории России.

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