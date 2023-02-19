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«Газпром» подает газ в Европу транзитом через Украину в объеме 39,2 млн кубометров

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Илья Питалев/РИА «Новости»

«Газпром» поставляет газ в Европу транзитом через Украину в объеме 39,2 млн кубометров через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа». Об этом сообщил представитель российской компании, передает ТАСС.

По его словам, заявка на поставки топлива через станцию «Сохрановка» была отклонена украинской стороной. При этом поставки российского газа в Европу приближаются к уровню начала 2023 года, в феврале они возросли на 60% относительно конца января.

18 февраля сообщалось, что «Газпром» увеличил прокачку газа через Украину в подтвержденном объеме через ГИС «Суджа» до 39,2 млн кубометров, что на 9,5% больше значения днем ранее.

В недавнем прогнозе аналитиков Еврокомиссии (ЕК) говорилось, что следующей зимой европейские страны могут столкнуться с дефицитом природного газа, что приведет к росту биржевых цен на топливо. Это может быть вызвано тем, что импорт сжиженного природного газа (СПГ) стал в настоящее время основным источником энергии для Евросоюза (ЕС) на фоне резкого сокращения поставок из России.

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