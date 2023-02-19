«Чек Индекс» сообщил о росте индекса блинов в среднем по России на 7% за год, до 93 рублей

Агентство РИА Новости со ссылкой на данные аналитиков сервиса «Чек индекс» сообщило, что средний чек на продукты для блинов в феврале этого года в России составил в среднем 93 рубля, что на 7% больше показателя за аналогичный месяц 2022 года.

Аналитики посчитали средний чек на масленичное блюдо, руководствуясь традиционным рецептом: 500 миллилитров молока, 2 яйца, 200 граммов муки, 3 столовые ложки подсолнечного масла, столовая ложка сахара и пол чайной ложки соли. Данные сравнивались за период с 1 по 15 февраля 2023 и 2022 годов.

Средний чек на продукты для блинов в разных российских городах отличается. Например, в Москве он составляет 99 рублей (на 5% дороже, чем в прошлом году). В Новосибирске показатель находится на уровне 103 рублей, что на 6% больше, чем в 2022 году.

Аналитики уточнили, что в точках общепита порцию блинов можно купить в среднем за 142 рубля. Это на 18% больше показателя прошлого года.

Как ранее сообщало РИА Новости, «индекс кофе с бутербродом» («Бутербродекс»), который показывает, как россияне потребляют популярные продукты для завтрака, в первой половине января 2023 года поднялся на 5 пунктов, до 104,5 пункта.