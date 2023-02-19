Миллиардер Дерипаска назвал «неидеальным» взнос бизнеса в бюджет, но поддержал его

Миллиардер, основатель US Rusal Олег Дерипаска в своем телеграм-канале заявил, что если Центробанк спишет перед государственными банками долги компаний, которые направят в бюджет страны добровольный взнос в сопоставимом размере, это станет не идеальным, но сбалансированным решением вопроса. По оценке журнала Forbes, состояние Дерипаски составляет порядка $1,7 млрд.

«Хоть и неидеальное, но было бы сбалансированное решение», – отметил в своем телеграм-канале Дерипаска.

Ранее телеграм-каналы сообщили, что ЦБ выступил с соответствующим предложением о списании долгов. В сообщениях отмечалось, что при реализации такого сценария регулятору не придется снижать ключевую ставку. 10 февраля ЦБ оставил ее неизменной в третий раз подряд на уровне 7,5% годовых.

В Институте экономики имени Столыпина также поддержали этот сценарий. В институте подчеркнули, что компаниям и экономике таким образом были бы компенсированы высокие ставки, «на которых регулятор также зарабатывает как эмитент национальной валюты».

8 февраля газета «Ведомости» сообщила, что правительство России предложило крупному бизнесу сделать добровольный взнос в бюджет. «Добровольный взнос от бизнеса, да, он обсуждается, однократный», — заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов. По его словам, речь идет о так называемом windfall tax или налоге на непредвиденную прибыль — в 2022 году некоторые российские компании получили отличную прибыль, особенно за первые три квартала. Белоусов отмечает, что это не будет означать повышения налогов. По данным источника издания, добровольный взнос в бюджет составит примерно 250 млрд руб.