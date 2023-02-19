Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Миллиардер Дерипаска назвал «неидеальным» взнос бизнеса в бюджет, но поддержал его

close
100%

Миллиардер, основатель US Rusal Олег Дерипаска в своем телеграм-канале заявил, что если Центробанк спишет перед государственными банками долги компаний, которые направят в бюджет страны добровольный взнос в сопоставимом размере, это станет не идеальным, но сбалансированным решением вопроса. По оценке журнала Forbes, состояние Дерипаски составляет порядка $1,7 млрд.

«Хоть и неидеальное, но было бы сбалансированное решение», – отметил в своем телеграм-канале Дерипаска.

Ранее телеграм-каналы сообщили, что ЦБ выступил с соответствующим предложением о списании долгов. В сообщениях отмечалось, что при реализации такого сценария регулятору не придется снижать ключевую ставку. 10 февраля ЦБ оставил ее неизменной в третий раз подряд на уровне 7,5% годовых.

В Институте экономики имени Столыпина также поддержали этот сценарий. В институте подчеркнули, что компаниям и экономике таким образом были бы компенсированы высокие ставки, «на которых регулятор также зарабатывает как эмитент национальной валюты».

8 февраля газета «Ведомости» сообщила, что правительство России предложило крупному бизнесу сделать добровольный взнос в бюджет. «Добровольный взнос от бизнеса, да, он обсуждается, однократный», — заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов. По его словам, речь идет о так называемом windfall tax или налоге на непредвиденную прибыль — в 2022 году некоторые российские компании получили отличную прибыль, особенно за первые три квартала. Белоусов отмечает, что это не будет означать повышения налогов. По данным источника издания, добровольный взнос в бюджет составит примерно 250 млрд руб.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть