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Юрист Соловьев рассказал о праве ряда граждан получать две пенсии сразу

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Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал агентству «Прайм», как можно получать две пенсии сразу.

Получение двух пенсий одновременно определяется законами о страховой пенсии, о пенсионном обеспечении военнослужащих и сотрудников спецслужб, а также о государственном пенсионном страховании.

Соловьев отметил, что одновременно получать пенсию по инвалидности и старости можно нескольким категориям граждан.

Во-первых, это участники Великой Отечественной войны. Во-вторых, люди, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда». В-третьих, получившие инвалидность вследствие военной травмы.

Юрист уточнил, что переход с одной пенсии на другу или получение сразу двух пенсий происходит по инициативе граждан. Чтобы узнать, есть ли у человека такое право, необходимо обратиться с заявлением в органы соцобеспечения, добавил Соловьев.

Ранее старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова предупредила, что приставы могут списать до 50% пенсии в счет долга.

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