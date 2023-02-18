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Глава ЛНР заявил, что Донбасс планирует создать экономический союз с Ростовской областью

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Для восстановления потенциала новых регионов России планируется создать экономический союз Донбасса и Ростовской области. Об этом заявил глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник, написал ТАСС.

«С губернатором Ростовской области Василием Юрьевичем Голубевым мы подписали намерение о дальнейшем сотрудничестве между регионами. Возможно, будет создан единый экономический союз Донбасс — Ростов. Мы еще подумаем, как его назвать», — сказал Пасечник.

По его словам, из Ростовской области поступает вся гуманитарная помощь, там расположены центры распределения пожертвований со всей страны.

Глава ЛНР добавил, что перед регионом стоит задача «вернуть былую славу, мощь и экономический потенциал Луганщине, Донецку, Запорожью и Херсону».

Ранее 18 февраля губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил о разработке соглашения о сотрудничестве региона с Донецкой народной республикой (ДНР). По словам чиновника, проекты документов включают в себя, в том числе оказание поддержки в сферах промышленности и транспорта, инвестиций, жилищно-коммунального хозяйства.

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