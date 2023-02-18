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Ростовские НКО получили сто млн руб. на укрепление взаимодействия с новыми регионами РФ

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Александр Астафьев/РИА «Новости»

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что ростовские некоммерческие организации (НКО) получили из Фонда президентских грантов более 100 млн рублей на укрепление взаимодействия с новыми регионами Российской Федерации. Об этом он сообщил РИА Новости.

«29 донских социально ориентированных некоммерческих организаций получили из Фонда президентских грантов 100,9 млн руб.», — сказал Голубев.

По словам губернатора, идет проработка проектов по многим направлениям. НКО прорабатывают проекты по восстановлению и развитию инженерной, транспортной, коммунальной инфраструктуры, по гуманитарному сотрудничеству, развитию социальной сферы и торгово-экономических связей.

Ростовский губернатор отметил, что специалисты региона принимают участие в подготовке квалифицированных специалистов, а также их адаптации.

«Ростовская область вносит свой вклад в отбор и подготовку кадрового резерва для развития новых регионов РФ. Недавно Ростов-на-Дону принимал участников кадрового конкурса «Лидеры возрождения. ДНР», — указал он.

Также Василий Голубев подчеркнул, что Ростовская область ежедневно оказывает помощь новым российским регионам.

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