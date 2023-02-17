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Венгрия запланировала к концу 2023 года начать импорт газа из Азербайджана

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Marko Djurica/Reuters

Будапешт планирует к концу 2023 года начать импорт газа из Азербайджана в объеме 1-2 млрд куб. м в год. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, написало агентство ТАСС.

«К концу года мы рассчитываем получить около 100 млн куб. м азербайджанского природного газа», — сказал глава венгерского внешнеполитического ведомства.

При этом министр отметил, что для получения поставок от Баку необходимо повысить пропускную способность газопроводов в регионе и Венгрия рассчитывает на финансовое содействие со стороны Евросоюза (ЕС) в этом вопросе.

Также Сийярто сообщил об участии венгерских компаний в восстановлении районов Азербайджана, пострадавших в результате военного конфликта с Арменией из-за Нагорного Карабаха.

Во второй половине января глава Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии заявил, что снабжение страны энергоресурсами не может быть гарантировано без нефти и газа из России. По словам министра, в политике «важны география и реальность».

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