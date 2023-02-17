Yeni Safak: выработка энергии во Франции упала до минимума за 30 лет из-за эмбарго России

Введение эмбарго на нефть и газ из России привело к рекордному сокращению выработки электроэнергии во Франции за последние 30 лет. Об этом пишет Yeni Şafak.

Во Франции производство электроэнергии достигло самого низкого уровня с 1992 года в силу того, что энергетический кризис, возникший на фоне спецоперации на Украине, затронул производство. Основную роль в снижении выработки энергии сыграли ответные санкции России на действия Евросоюза, из-за чего поставки нефти и природного газа в страну резко упали. Также на ситуацию повлияло то, что большинство ядерных реакторов проходят техобслуживание.

Согласно заявлению французского оператора сети передачи электроэнергии «RTE», производство электроэнергии во Франции сократилось до 279 тераватт-часов. При этом в 2021 году 69% электроэнергии производилось атомными электростанциями. Из-за техобслуживания этот показатель сократился до 62,7% в 2022 году.

В публикации отметили, что власти Парижа с середины прошлого года экономят ради уменьшения потребления энергии. Например, уменьшилось наружное и внутреннее освещение зданий, а отопление в общественных учреждениях ограничили 19 градусами.

7 февраля Seznam zpravy писал, что ситуация в энергетике Евросоюза (ЕС) далеко неидеальна, а реформа рынка электроэнергии, которую запланировала Еврокомиссия (ЕК), все равно не спасет регион от краха.