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Долги американцев по кредитным картам достигли почти $1 трлн впервые с 1999 года

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Depositphotos

Долги жителей США достигли $986 млрд, что стало максимальным показателем за всю историю наблюдений, которая началась в 1999 году. Об этом сообщается в отчете Федерального резервного банка Нью-Йорка (входит в Федеральную резервную систему США).

Долги американцев по кредиткам достигли рекордных $986 млрд за всю историю наблюдений с 1999 года. Общий долг домохозяйств в конце четвертого квартала 2022 года превысил $16,9 трлн.

В публикации отметили, что долги американцев резко выросли в четвертом квартале 2022 года. Они сразу подскочили на $61 млрд. Предыдущий же рекорд был в четвертом квартале 2019 года, когда объем долгов был на уровне $927 млрд.

В конце декабря эксперт по ипотечному кредитованию, основатель агентства «РОЙАЛ-недвижимость» Камила Мавлутхонова рассказала, как исправить кредитную историю и в дальнейшем добиться выгодных условий от банка. Она отметила, что сперва нужно сделать очевидное — погасить все просроченные платежи и не допускать их в будущем.

До этого финансовый эксперт Ксения Аверс заявила, что наличие кредитной карты рождает ложное ощущение стабильности, повышает склонность к импульсивным покупкам, подталкивает к тратам больше суммы заработка.

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