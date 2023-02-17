Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

PickPoint столкнулся с проблемами доставки в России на фоне финансовых сложностей

close
100%
PickPoint

Крупный игрок на рынке доставки в России PickPoint, на фоне финансовых проблем из-за зарубежного акционера, перестал принимать заявки на отправку посылок из большей части городов страны. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на участников рынка и источники.

На сайте и в приложении логистического сервиса PickPoint недоступен прием заявок на отправление посылок из большинства населенных пунктов России, за исключением Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и еще нескольких крупных городов страны. Источник издания отметил, что компания уведомила ряд маркетплейсов о приостановке сотрудничества.

Некоторые участники рынка подтвердили, что доставка в постаматы недоступна. Другие же заявили, что заказы через PickPoint все также можно получить в пунктах выдачи заказов маркетплейсов, если такая опция присутствует. По словам гендиректора PickPoint Надежды Романовой, определенные проблемы с доставкой сохраняются в регионах из-за проблем финансирования зарубежными акционерами. Однако компания ведет переговоры о возобновлении поставок на комфортных для всех условиях.

Аналитики посчитали, что сейчас спрос на использование постаматов у населения постепенно снижается на фоне увеличения популярности пунктов выдачи заказов (ПВЗ), где можно померить одежду и обувь. Кроме того, в ПВЗ можно сразу же вернуть товар.

7 ноября «Ведомости» писали, что «Купишуз» (юридическое лицо «Lamoda») обратилось с иском на сумму более 262 млн руб. к «Сети автоматизированных пунктов выдачи» (сервис доставки PickPoint) 31 октября, тоже самое сделали и десятки других контрагентов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть