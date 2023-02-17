PickPoint столкнулся с проблемами доставки в России на фоне финансовых сложностей

Крупный игрок на рынке доставки в России PickPoint, на фоне финансовых проблем из-за зарубежного акционера, перестал принимать заявки на отправку посылок из большей части городов страны. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на участников рынка и источники.

На сайте и в приложении логистического сервиса PickPoint недоступен прием заявок на отправление посылок из большинства населенных пунктов России, за исключением Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и еще нескольких крупных городов страны. Источник издания отметил, что компания уведомила ряд маркетплейсов о приостановке сотрудничества.

Некоторые участники рынка подтвердили, что доставка в постаматы недоступна. Другие же заявили, что заказы через PickPoint все также можно получить в пунктах выдачи заказов маркетплейсов, если такая опция присутствует. По словам гендиректора PickPoint Надежды Романовой, определенные проблемы с доставкой сохраняются в регионах из-за проблем финансирования зарубежными акционерами. Однако компания ведет переговоры о возобновлении поставок на комфортных для всех условиях.

Аналитики посчитали, что сейчас спрос на использование постаматов у населения постепенно снижается на фоне увеличения популярности пунктов выдачи заказов (ПВЗ), где можно померить одежду и обувь. Кроме того, в ПВЗ можно сразу же вернуть товар.

7 ноября «Ведомости» писали, что «Купишуз» (юридическое лицо «Lamoda») обратилось с иском на сумму более 262 млн руб. к «Сети автоматизированных пунктов выдачи» (сервис доставки PickPoint) 31 октября, тоже самое сделали и десятки других контрагентов.