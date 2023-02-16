В Белом доме назвали «символическими» новые санкции Китая против американского ВПК

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что американские власти сочли «символическими и ненужными» новые рестрикции КНР в отношении ряда структур военно-промышленного комплекса (ВПК) Соединенных Штатов. Ее слова приводит ТАСС.

«[Санкции Китая] являются символическими и ненужными мерами», — сказала Жан-Пьер на брифинге.

Ранее стало известно, что КНР ввел рестрикции в отношении двух крупнейших оборонных концернов США Lockheed Martin и Raytheon. Китай также внес вышеназванные американские предприятия в список неблагонадежных компаний. Отмечается, что внесение в список неблагонадежных компаний подразумевает запрет для предприятий на импортную и экспортную деятельность с Китаем, а также осуществление инвестиций в КНР. Руководителям компаний запрещается въезд в КНР. Кроме того, аннулируются разрешения на проживание и работу для высших руководящих работников, которые находятся в Китае.