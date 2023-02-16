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В Минэнерго США заметили угрозу для стран ЕС из-за сокращения экспорта российского газа

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Помощник министра энергетики США по международным делам Эндрю Лайт заявил, что снижение импорта российского природного газа в некоторые страны Евросоюза создает угрозу для их экономик, особенно это станет заметно будущей зимой. Об этом сообщается в заявлении Лайта, размещенном на сайте комитета по энергетике и природным ресурсам сената конгресса.

«Прогнозируем, что без пополнения газохранилищ в Европе природным газом из РФ в весенний и летний периоды пополнения могут быть гораздо более трудными, чем ранее», — сказано в документе.

Лайт пояснил, что это и является главным риском для европейской экономики в ближайшем будущем.

Однако ранее европейский комиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что Евросоюз прекратил закупки угля и сократил на 90% импорт российской нефти.

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