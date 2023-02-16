Соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти продлили до конца 2023 года

Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд заявил, что соглашение о сокращении производства нефти, достигнутое в рамках альянса ОПЕК+, сохранится до конца 2023 года. Его слова передает газета Asharq al-Awsat.

Министр добавил, что страны — члены альянса «не будут увеличивать добычу только при начальных признаках повышения спроса на мировом рынке.

По словам Абдель Азиза бен Сальман Аль Сауда, он сам «не может предсказать спрос на рынке» и готов поверить в его рост, лишь когда увидит его. Он также подчеркнул, что решения ОПЕК+ принимаются единогласно.

Ранее Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) опубликовала февральский доклад, в котором незначительно понизила прогноз по добыче жидких углеводородов — нефти и конденсата — в России в этом году. ОПЕК ожидает, что объем добычи будет на 50 тыс. баррелей в сутки (б/с) меньше более ранней оценки организации от 17 января и составит 10,1 млн б/с.

В то же время ОПЕК сохранила прежней оценку соответствующих показателей в России по 2022 году. В соответствии с ней, ежедневная добыча нефти и конденсата в России увеличилась на 200 тыс. баррелей в годовом выражении и достигла 11 млн баррелей.