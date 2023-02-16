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Страны Центральной Европы призвали ЕК наложить санкции на импорт зерна с Украины

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Vincent Mundy/Reuters

Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, Словакия и Чехия обратились к Еврокомиссии с призывом ввести ограничительные меры, чтобы сократить импорт зерна с Украины на их рынки и защитить интересы местных сельскохозяйственных производителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы венгерского Минсельхоза Иштвана Надя.

«Брюссель продолжает бездействовать, в то время как украинское зерно, предназначенное для Северной Африки и Ближнего Востока, застревает в Европе, вызывая серьезные сбои на рынке», — указал он.

По словам Надя, украинские фермеры производят свое зерно с низкими затратами и по методам, не распространенным в ЕС, вследствие чего оно поступает в регион по заниженной стоимости. Министр отметил, что мед и мясо птицы, поступающие с Украины по низким ценам, вытесняют продукцию Венгрии с традиционных экспортных рынков.

Надь добавил, что в настоящее время никакого ответа из Брюсселя по данному вопросу не получено.

Ранее сообщалось, что польские фермеры перекрыли дорогу у границы с Украиной, протестуя против массовых и плохо контролируемых поставок украинского зерна.

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